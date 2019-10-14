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07:30 14.10.2019

Боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала воскресенья, без потерь

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Боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала воскресенья, без потерь

С начала суток воскресенья боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки ни один военнослужащий из состава Объединенных сил вследствие обстрелов не пострадал", – говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

За минувшие сутки боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82-мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов. В частности, дважды вблизи Песков - из миномета калибра 82-мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; у Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды вблизи Павлополя - из миномета калибра 82-мм и ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Чермалыка - из станковых автоматических гранатометов; вблизи Пищевика - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 14 обстрелов: шесть раз вблизи Новолуганского - из минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; два раза в районе Золотого - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Светлодарска и Попасной - из автоматических станковых гранатометов; у Зайцевого - из вооружения БМП-1; в районе Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от Южного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Крымского - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня… в результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не было", – добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили обстрелы: дважды неподалеку Новотроицкого - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Лебединского - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано вражеский обстрел из РПГ и стрелкового оружия в районе Хутора Вольного.

Теги: #оос #сводка
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