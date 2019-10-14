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03:46 14.10.2019

Арахамия: информацию о проплаченных участниках акции "против капитуляции" передам в СБУ

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Арахамия: информацию о проплаченных участниках акции "против капитуляции" передам в СБУ

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия передаст во вторник в Главное управление Службы безопасности Украины данные о возможном подкупе участников акций "против капитуляции перед РФ".

"Я хочу публично извиниться перед всеми участниками акции "Нет капитуляции", которые пришли туда по зову своего сердца и души. У меня не было намерения их обидеть, но получилось так, что я это сделал - за это я и приношу извинения. Всю остальную информацию, которую я имею, передам во вторник в Управление Службы безопасности Украины ", - написал он на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

Теги: #заявление #сбу #арахамия
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