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02:27 14.10.2019

Главы МИД стран ЕС обсудят в Люксембурге ситуацию в Украине

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Главы МИД стран ЕС обсудят в Люксембурге ситуацию в Украине

Ситуация в Украине составляют одну из основных повесток дня Совета ЕС по иностранным делам, который будет заседать в понедельник в Люксембурге.

Высокопоставленный европейский чиновник, представляя журналистам на условиях анонимности в минувшую пятницу в Брюсселе повестку совета, отметил, что в обзоре актуальных политических событий, которым обычно открывается заседание, министры вернутся к темам ряда дискуссий, состоявшихся в Нью-Йорке во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Завершающим вопросом в основной повестке числится Украина.

В связи с приглашением на рабочий обед нового украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко главы МИД стран ЕС предварительно обменяются взглядами на реформы с упором на энергетику, правосудие.

"Мы вновь поговорим об усилиях, предпринятых Украиной по укреплению своей устойчивости, особенно в области энергетики", - сказал источник.

Далее, по его словам, речь пойдет о конфликте на Донбассе. "Есть относительно хорошие новости в той мере, что "формула Штайнмайера", похоже, продвигается", - отметил он, добавив, что, в любом случае, интересно будет услышать оценку как развития реформ, так и состояния конфликта.

Отвечая на вопросы, собеседник журналистов заявил: "Мы всегда поддерживали работу "нормандского формата", и мы остаемся убеждены, что (антироссийские экономические - ИФ) санкции должны быть привязаны к полной реализации минских соглашений".

Он считает, что на данный момент это условие не выполнено, хотя и есть некоторые действия, идущие в правильном направлении. Но формула Штайнмайера" - это только одно, тогда как есть и другие аспекты. Например, важно, чтобы украинская сторона могла вернуть себе контроль над границей, также стоит вопрос о надежном прекращении огня - "все, о чем в Европейском союзе заявляли давно, должно быть осуществлено, и с того момента, как это будет реализовано, мы тоже будет готовы продвигаться дальше по Донбассу, но сначала надо видеть, что происходит".

"Теперь посмотрим, какой будет оценка, сделанная министрами", - отметил европейский источник.

По его мнению, интересно также услышать мнение министра иностранных дел Украины и участников "нормандского формата".

Теги: #совет #евросоюз #повестка #заседание
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