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01:40 14.10.2019

НВФ обозначили готовность к разведению сил в районах Петровского и Золотого, но мероприятия по возобновлению процесса не начались, заявляют в ОБСЕ

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НВФ обозначили готовность к разведению сил в районах Петровского и Золотого, но мероприятия по возобновлению процесса не начались, заявляют в ОБСЕ

Незаконные вооруженные формирования, действующие на востоке Украины, выпустили сигнальные ракеты, обозначающие готовность к возобновлению разведения сил и средств на участках разведения возле с.Петровское Донецкой области и г.Золотое Луганской области, говорится в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ за 11 октября.

"11 октября наблюдатели видели, что на блокпосте вооруженных формирований на южном крае участка разведения в районе Золотого члены вооруженных формирований запустили белую сигнальную ракету, обозначавшую готовность возобновить разведение. Однако, поскольку ответных действий не последовало, мероприятия по отводу сил и средств не начались", - говорится в тексте отчета.

При этом миссия также зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода. "Миссия зафиксировала 69 единиц вооружения, размещенных в нарушение линий отвода в подконтрольных правительству районах Донецкой области, а также в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей. СММ также зафиксировала 103 единицы вооружения, размещенные за линиями отвода, но за пределами мест хранения в подконтрольных правительству районах Донецкой области, а также неподконтрольных правительству районах Луганской и Донецкой областей", - сообщают в ОБСЕ.

СММ также констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и отсутствие таких нарушений в Луганской области.

Как сообщалось, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в с.Петровское Донецкой области и г.Золотое Луганской области. Ранее была достигнута договоренность о разведении войск у пгт Станица Луганская Луганской области. Разведение происходит на расстоянии 1 км от линии разграничения и является зеркальным. При этом основное условие начала процесса - соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней.

Теги: #разведение #обсе
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