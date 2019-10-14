Два землетрясения за два часа произошли на юго-востоке Казахстана

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в Алматинской области на юго-востоке Казахстана в воскресенье в 20:24 местного времени, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования республики.

По данным сейсмологов, подземный толчок зафиксирован на глубине 10 км, эпицентр землетрясения находился в 457 км северо-восточнее Алматы с координатами 45,69 градуса северной широты и 81,49 градуса восточной долготы. Его энергетический класс составил 8,9.

Двумя часами ранее примерно в том же районе, в 470 км северо-восточнее Алматы, было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8, энергетическим классом 10,6.

Сведениями об ощутимости этих двух землетрясений по шкале МSК-64 сейсмологи не располагают. Областной департамент по чрезвычайным ситуациям ранее сообщал, что сведений о разрушениях и жертвах из Алакольского района, на территории которого находился эпицентр, не поступало.