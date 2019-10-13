События

22:33 13.10.2019

Курды готовятся впустить сирийских военных в Манбидж и в район Кобани

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Курды готовятся впустить сирийских военных в Манбидж и в район Кобани

Сирийские правительственные войска готовятся занять позиции в городе Манбидж и в районе города Кобани на севере Сирии в рамках договорённостей с курдскими группировками, сообщают близкие к Сирийским демократическим силам (СДС) СМИ.

По их информации, военные уже находятся близ Манбиджа, а около Кобани завершат развертывание до конца воскресенья.

Эти города находятся близ границы с Турцией, западнее сирийских районов, в которых Анкара в настоящее время проводит военную операцию против курдов.

Ранее сирийские официальные СМИ сообщили, что правительственные войска выдвигаются на север, чтобы "противостоять турецкой агрессии.

Основу СДС составляют как раз бойцы-курды.

Теги: #сирия #курды #дамаск
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