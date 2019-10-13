В Киеве проводится спецоперация по задержанию подозреваемых в убийстве мужчины

В Киеве в воскресенье вечером на ул.Дегтяревской застрелили мужчину, проводится спецоперация по задержанию группы подозреваемых, сообщили в полиции Киева.

"От полученных травм пострадавший скончался в больнице. В столице проводится спецоперация по задержанию подозреваемых, которые скрылись на автомобиле", – говорится в сообщении на странице ведомства.

Сообщение о стрельбе и раненом мужчине в Шевченковском районе на улице Дегтяревской возле офиса поступило правоохранителям в воскресенье вечером

По словам очевидцев, нападавшие несколько раз выстрелили в сторону потерпевшего, а потом скрылись на автомобиле черного цвета. "В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают мотивы убийства 33-летнего мужчину, который от полученных огнестрельных ранений скончался в больнице", – отметили в полиции Киева.

Правоохранители проводят комплекс оперативных мероприятий по задержанию подозреваемых, на их розыск ориентированы все наряды", - сообщил с места происшествия начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту умышленного убийства.