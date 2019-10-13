События

19:27 13.10.2019

Боевики 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, потерь нет

1 мин читать
Боевики 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, потерь нет

Незаконные вооруженные формирования семь раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины с начала текущих суток в воскресенье, сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 6 обстрелов: трижды неподалеку Новолуганского по направлению Доломитный - из минометов калибра 82-мм и гранатометов различных систем; вблизи Светлодарска из направления Лозового - из автоматических станковых гранатометов; у Золотого из направления Золотого-5 - из крупнокалиберных пулеметов; в районе Южного из направления им.Гагарина - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреляли украинские позиции у Песков из направления Лозовского.

Теги: #оос #обстрелы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:29 13.10.2019
Боевики 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, но не на участках разведения

Боевики 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, но не на участках разведения

07:38 13.10.2019
Боевики 23 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военных

Боевики 23 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военных

12:59 12.10.2019
Боевики с полуночи 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе

Боевики с полуночи 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе

07:47 12.10.2019
Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

19:38 11.10.2019
Боевики 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, но не на участках разведения, потерь нет

Боевики 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, но не на участках разведения, потерь нет

19:23 11.10.2019
Делегация ВС Словакии во главе с начальником Генштаба посетила зону проведения ООС

Делегация ВС Словакии во главе с начальником Генштаба посетила зону проведения ООС

14:37 11.10.2019
Зеленский: следующим вызовом после прекращения войны и возвращения оккупированных территорий Донбасса будет Крым

Зеленский: следующим вызовом после прекращения войны и возвращения оккупированных территорий Донбасса будет Крым

13:12 11.10.2019
Боевики с полуночи трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Боевики с полуночи трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

12:34 11.10.2019
Зеленский никак не может обеспечить разведение сил на Донбассе, заявляет Путин

Зеленский никак не может обеспечить разведение сил на Донбассе, заявляет Путин

07:19 11.10.2019
Боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военный

Боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военный

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, но не на участках разведения

Боевики с полуночи 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе

Посол Израиля поблагодарил власти Украины за быструю реакцию на проявление антисемитизма в Умани

Более половины украинцев против предоставления особого статуса Донбассу

Суд восстановил Шевчука в должности главы КС Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский призвал правоохранителей обеспечить безопасность проведения акций 14 октября, участников – не создавать картинку российскому ТВ

МИД Украины протестует в связи со встречей крымских "депутатов" с Эрдоганом

В День защитника Украины правоохранители будут действовать строго и внимательно, праздник должен пройти мирно и достойно - совместное заявление руководства МВД, СБУ и СНБО

На следующей неделе в Украине будет удерживаться теплая погода без осадков

Число погибших в Японии в результате удара тайфуна достигло 21 человека

Зеленский поздравил Усика с победой

На КПВВ "Новотроицкое" пограничники разоблачили незаконное перемещение автомобилей

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности

В Черное море зашел эсминец ВВС США

В Черное море зашел эсминец ВВС США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА