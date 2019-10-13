Боевики 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, потерь нет

Незаконные вооруженные формирования семь раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины с начала текущих суток в воскресенье, сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 6 обстрелов: трижды неподалеку Новолуганского по направлению Доломитный - из минометов калибра 82-мм и гранатометов различных систем; вблизи Светлодарска из направления Лозового - из автоматических станковых гранатометов; у Золотого из направления Золотого-5 - из крупнокалиберных пулеметов; в районе Южного из направления им.Гагарина - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреляли украинские позиции у Песков из направления Лозовского.