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18:45 13.10.2019

МИД Украины протестует в связи со встречей крымских "депутатов" с Эрдоганом

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МИД Украины протестует в связи со встречей крымских "депутатов" с Эрдоганом

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Турции и вызвало посла этой страны в связи со встречей "депутатов" из аннексированного РФ Крыма с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

"Информация о встрече президента Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство. Украина уже направила ноту протеста Турции через эту встречу. Посол Турции в Украине приглашен в МИД", - сообщили "Европейской правде" во внешнеполитическом ведомстве в пятницу.

Ранее ряд СМИ опубликовал информацию, что в составе российской делегации, торжественно принятой президентом Турции Эрдоганом, находились два "депутата Госдумы" от аннексированного Крыма: Наталья Поклонская и Руслан Бальбек. Ранее турецкая сторона отказывалась на официальном уровне встречаться с лицами, представляющими аннексированный Крым.

Теги: #крым #протест #турция #мид
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