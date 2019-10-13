В День защитника Украины правоохранители будут действовать строго и внимательно, праздник должен пройти мирно и достойно - совместное заявление руководства МВД, СБУ и СНБО

Правоохранители готовы к любым провокациям в День защитника Украины, который будет отмечаться 14 октября, и призывают участников массовых акций к бдительности, говорится в совместном заявлении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

"Правоохранители готовы обеспечить право на мирные собрания и публичную демонстрацию гражданской позиции каждого украинца… Мы готовы защищать общественный порядок и безопасность каждого участника… Мы хорошо помним события 31 августа 2015 года, когда боевая граната оборвала жизни четырех нацгвардейцев, а более 120 получили ранения. Поэтому завтра правоохранительные органы будут действовать строго и внимательно. И мы очень рассчитываем на бдительность участников массовых акций. Наш общий враг никуда не делся - вы, как и мы, должны понимать, что возможны любые провокации!", - говорится в заявлении.

Главы ведомств подчеркивают, что сотрудники МВД, Национальной полиции, Национальной гвардии и сотрудники Службы безопасности являются частью общества, каждый третий полицейский, нагвардеец и сотрудник СБУ участвовал в антитеррористической операции АТО.

"У нас - одни ценности. Главные из них: Украина, ее суверенитет, мир в стране и счастье каждого украинца! Крайне важно в этот день объединиться вокруг главных ценностей и вместе беречь безопасность и уважать права каждого гражданина… Ради памяти героев, отдавших свою жизнь за свободу и территориальную целостность Украины - этот день должен пройти мирно и достойно!", - призвали руководители МВД, СБУ и СНБО.

"Слишком много погибло воинов и защитников Украины, чтобы сейчас мы позволили врагу использовать распри внутри страны в его - имперских - целях! Завтра - день памяти и уважения. Он не может и не должен стать днем раскола и слабости!", - резюмируется в заявлении.