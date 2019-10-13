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15:54 13.10.2019

На следующей неделе в Украине будет удерживаться теплая погода без осадков

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На следующей неделе в Украине будет удерживаться теплая погода без осадков

В понедельник, 14 октября, в Украине ожидается устойчивая теплая погода без осадков, во всех областях – небольшая облачность, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью и утром в южных, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-12°, на побережье Черного моря до 16°, днем 18-23°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 12-17.

В Киеве – без осадков, ночью ожидается 9-11 градусов выше ноля, днем – 20-22 градуса тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 14 октября самая высокая температура днем была зафиксирована на от метке 25,7 градусов тепла в 1993 году, самая низкая ночью – на отметке 5 градусов мороза в 1992 году.

Во вторник, 15 октября, ночью и утром в южной части, центральных и Донецкой областях местами туман. Температура воздуха днем 17-21 градус тепла на юге, в центре и на востоке страны, 19-24 градуса на западе и на севере, ночью – 5-9 градусов выше ноля. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве ночью ожидается 8-10 градусов выше ноля, днем – 20-22 градуса.

16-18 июля температура воздуха ночью в большинстве областей сохранится в пределах 6-9 градусов выше ноля (в Одессе – до +11), днем несколько снизится до 15-19 градусов тепла в большинстве областей, на западе страны – до 18-21 градуса. Ветер ожидается восточный, северо-восточный, юго-восточный, 3-8 м/с. Повсеместно без осадков, небольшая облачность.

Теги: #погода #украина
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