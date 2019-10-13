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13:29 13.10.2019

Боевики 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, но не на участках разведения

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Боевики 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, но не на участках разведения

Незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня на востоке Украины с начала текущих суток по состоянию на 12.00 пятницы, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.

"По состоянию на 12.00 сегодня, в районе проведения операции Объединенных сил учтено четыре факта несоблюдения российско-оккупационными войсками режима прекращения огня… Боевых потерь в рядах Вооруженных Сил Украины с начала текущих суток нет", - говорится в сообщении.

Все вооруженные провокации со стороны боевиков фиксировались на луганском направлении, при этом обстрелов участков разведения сил и средств в районе с.Петровское Донецкой области и г.Золотое Луганской области не было.

В ходе обстрелов боевики использовали преимущественно автоматические гранатометы, но во время одного из обстрелов выпустили также две мины калибром 82 мм.

"Трижды с начала текущих суток военнослужащие из состава Объединенных сил отвечали противнику огнем с пехотного оружия, демонстрируя врагу готовность к любым его действий. По состоянию на сейчас ситуация стабильная и полностью контролируется нашими войсками", - рассказали в украинском оборонном ведомстве.

Как сообщалось, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в с.Петровское Донецкой области и г.Золотое Луганской области. Ранее была достигнута договоренность о разведении войск у пгт Станица Луганская Луганской области. Разведение происходит на расстоянии 1 км от линии разграничения и является зеркальным. При этом основное условие начала процесса - соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней.

Теги: #оос #минобороны #обстрел
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