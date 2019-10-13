События

11:34 13.10.2019

Число погибших в Японии в результате удара тайфуна достигло 21 человека

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Число погибших в Японии в результате удара тайфуна достигло 21 человека

До 21 человека выросло число жертв тайфуна "Хагибис", который обрушился на Японию накануне в субботу, сообщает в воскресенье телеканал "Эн-эйч-кей".

Еще 16 человек числятся пропавшими без вести. Травмы получили 166 человек.

Без света до сих пор остаются 200 тыс. домохозяйств в Токио и в близлежащих префектурах.

Власти сохраняют в силе приказы об эвакуации в отношении 3 млн человек в нескольких префектурах, включая Токио, Канагава, Ниигата, Фукусима, Гумма, Тиба. Также было обнародовано предупреждение об угрозе разлива 14 рек из-за дождей.

Из-за тайфуна организаторы Кубка мира по регби, проходящего в Японии, отменили несколько матчей - между сборными Англии и Франции, Новой Зеландии и Италии, а также между Намибией и Канадой.

В то же время организаторы в итоге не стали отменять запланированный на воскресенье матч между Японией и Шотландией. Он должен пройти в 19:45 по местному времени в Йокогаме.

Теги: #япония #жертвы #тайфун
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