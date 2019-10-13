На КПВВ "Новотроицкое" пограничники разоблачили незаконное перемещение автомобилей

Пограничники из состава Операции объединенных сил разоблачили незаконное перемещение автомобилей на контрольно-пропускном пункте "Новотроицкое" по поддельным нотариальным доверенностями.

Как сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook, в КПВВ "Новотроицкое" для следования на контролируемую территорию прибыли транспортные средства "Mersedes", "Peugeot" и "Daewoo". Водители на контроль предоставили доверенность на авто выданные одним из киевских частных нотариусов. В документах пограничники обнаружили признаки подделки.

Также, по данным оперативных подразделений, владельцы автомобилей при оформлении "липовых" поручений не присутствовали.

Граждан, которые перегоняли автомобили, передали сотрудникам Национальной полиции. Продолжаются проверки, начато уголовное производство по ст. 358 УК "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов".