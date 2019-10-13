В Черное море зашел эсминец ВВС США

Американский эсминец DDG78 USS Porter, вооруженный управляемым ракетным оружием, вошел вечером 12 октября во Черное море, сообщил 6-й оперативный флот ВМС США в Twitter.

"Этот плановый поход и седьмой визит в Черное море нашего эсминца в этом году, демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и поддержки союзников по НАТО и партнеров на Черном море", - говорится в сообщении.

На борту эсминца 90 ракетных пусковых установок, в зависимости от потребностей могут быть вооружены зенитными и противокорабельными ракетами, а также крылатыми ракетами "Томагавк".