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08:54 13.10.2019

В Черное море зашел эсминец ВВС США

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Американский эсминец DDG78 USS Porter, вооруженный управляемым ракетным оружием, вошел вечером 12 октября во Черное море, сообщил 6-й оперативный флот ВМС США в Twitter.

"Этот плановый поход и седьмой визит в Черное море нашего эсминца в этом году, демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и поддержки союзников по НАТО и партнеров на Черном море", - говорится в сообщении.

На борту эсминца 90 ракетных пусковых установок, в зависимости от потребностей могут быть вооружены зенитными и противокорабельными ракетами, а также крылатыми ракетами "Томагавк".

Теги: #черное_море #сша #вмс #украина
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