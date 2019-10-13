Боевики 23 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военных

За минувшие сутки боевики 23 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военнослужащих, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"12 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил легкое ранение, а один - боевую травму", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 17 обстрелов. В частности, шесть раз вблизи Водяного - из миномета калибра 120 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды вблизи Новогнатовки - из станковых противотанковых гранатометов и противотанкового ракетного комплекса, дважды неподалеку Тарамчука - из станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Пищевика и Широкино - из станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Верхнеторецкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Марьинки, Богдановки и Славного - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник щесть раз обстрелял позиции украинских военных. В частности, дважды вблизи Новолуганского - из миномета калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, дважды в районе Золотого - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, вблизи Майорска и Луганского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"За текущие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. В течение этого периода в результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не было", - добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрелы неподалеку Новолуганского - из миномета калибра 82 мм и автоматических гранатометов, вблизи Южного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.