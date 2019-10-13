Пьяному полицейскому, который спровоцировал смертельное ДТП в Винницкой области, объявили о подозрении

В Винницкой области полицейский Святошинского управления полиции Киева навеселе выехал на встречную полосу, где столкнулся с Audi 80, в результате чего погиб человек, еще двое получили травмы, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Полицейский в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем автомобиля марки "Skoda Octavia", совершил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем "Audi 80". В результате ДТП трое пострадавших получили многочисленные травмы и были доставлены в больницу, где один из них скончался", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Процессуальное руководство в нем осуществляет прокуратура Винницкой области.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.