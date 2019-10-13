События

05:37 13.10.2019

Пьяному полицейскому, который спровоцировал смертельное ДТП в Винницкой области, объявили о подозрении

1 мин читать

В Винницкой области полицейский Святошинского управления полиции Киева навеселе выехал на встречную полосу, где столкнулся с Audi 80, в результате чего погиб человек, еще двое получили травмы, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Полицейский в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем автомобиля марки "Skoda Octavia", совершил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем "Audi 80". В результате ДТП трое пострадавших получили многочисленные травмы и были доставлены в больницу, где один из них скончался", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Процессуальное руководство в нем осуществляет прокуратура Винницкой области.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

 

Теги: #винницкая_область #полицейский #дтп #украина #подозрение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:13 13.10.2019
В Черновицкой области произошло два ДТП, 10 человек пострадали

В Черновицкой области произошло два ДТП, 10 человек пострадали

03:54 13.10.2019
В Бельгии открыли памятник Анне Ярославне

В Бельгии открыли памятник Анне Ярославне

02:35 13.10.2019
На Майдане протестующие против "формулы Штайнмайера" снова установили палатку

На Майдане протестующие против "формулы Штайнмайера" снова установили палатку

01:45 13.10.2019
Военная прокуратура задержала во время взятки пограничника

Военная прокуратура задержала во время взятки пограничника

23:38 12.10.2019
Новым послом Украины в США может стать Ельченко

Новым послом Украины в США может стать Ельченко

22:59 12.10.2019
Украине необходимо в ближайшее время принять план действий по членству в НАТО

Украине необходимо в ближайшее время принять план действий по членству в НАТО

22:49 12.10.2019
В Киеве открыли тренинговый центр для ветеранов

В Киеве открыли тренинговый центр для ветеранов

20:07 12.10.2019
Элладская церковь признала ПЦУ

Элладская церковь признала ПЦУ

19:38 12.10.2019
Два военных ранены с начала субботы в результате 11 обстрелов на Донбассе

Два военных ранены с начала субботы в результате 11 обстрелов на Донбассе

18:50 12.10.2019
В ДТП в Николаевской области травмировались два водителя и подросток

В ДТП в Николаевской области травмировались два водителя и подросток

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики с полуночи 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе

Посол Израиля поблагодарил власти Украины за быструю реакцию на проявление антисемитизма в Умани

Более половины украинцев против предоставления особого статуса Донбассу

Суд восстановил Шевчука в должности главы КС Украины

Пресс-марафон Зеленского завершился

ПОСЛЕДНЕЕ

Генсек ЛАГ призвал Турцию прекратить операцию на севере Сирии

Работники Черновицкого гослесхоза незаконно реализовывали древесину местным жителям, получая в месяц около 0,5 млн грн

Боевики с полуночи 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе

В Украине ощущается "бабье лето", в Киеве без осадков, днем около 20°

В Одессе спасатели ликвидировали пожар в цеху по изготовлению декоративного освещения

Экс-министра юстиции Лукаш вызывают на допрос в Генпрокуратуру 17 октября

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

В выходные из-за ремонта Шулявского моста движение по проспекту Победы будет остановлено - КГГА

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Суд в Запорожье арестовал на 2 месяца водителя маршрутного такси

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА