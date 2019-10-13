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03:54 13.10.2019

В Бельгии открыли памятник Анне Ярославне

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В одном из древних городов Бельгии открыли памятник королеве Франции Анне Ярославне, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"В одном из старейших городов Бельгии, городе Арлон торжественно открыли бронзовую скульптуру Анны Ярославне - королеве Франции и дочери Великого Князя Киевского Ярослава Мудрого. Памятник подарен общиной Киева в рамках проекта "Путь Королевы", который предусматривает установление памятников Анне Киевской в ключевых городах Европы на пути во Францию", - говорится в сообщении.

В открытии памятника приняла участие киевская делегация во главе с директором департамента культуры Дианой Поповой, посла Украины в Бельгии Николая Точицкого, мэра Арлона Винсана Магнуса, а также городского руководства и общества.

"От имени киевского городского председателя Виталия Кличко хочу выразить огромную благодарность руководству Арлона за то, что вы совершили нашу большую мечту. Фигура Анны Киевской является неординарным для всей истории Европы. Но для нас, украинцев, она осталась маленькой девочкой. Именно такой ее образ мы хотели подарить городу Арлон. Маленькая Анна держит в детских ладошках и прижимает к сердцу Реймское Евангелие. Хотела бы, чтобы этот памятник свидетельствовал о том, что мы имеем большое европейское прошлое и стремимся войти в европейское будущее", - сказала директор Попова.

Как отмечается, памятник установили возле церкви святого Доната, расположенной на высоком холме Книпшен.

"Именно в этой части холма в 11-16 веках был расположен замок Арлонського графства. Вероятно, что именно здесь гостила Анна Киевская в 11 веке, когда осуществляла свое путешествие во Францию. Впечатления и дружба, родившихся у Анны от пребывания в графстве, позволили ей много лет спустя доверчиво разделить регентство при юном короле Франции Филиппи 1 с графом Фландрии легендарным Бодуэном 5. Именно Арлон является предпоследним местом на пути во Францию", - сказано в сообщении.

 

Теги: #бельгия #украина #открытие #памятник
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