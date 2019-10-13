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01:45 13.10.2019

Военная прокуратура задержала во время взятки пограничника

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Военная прокуратура Винницкого гарнизона совместно с управлением внутренней и собственной безопасности "Юг" Государственной пограничной службой и Государственным бюро расследований в Хмельницком задержали участкового инспектора погранслужбы во время получения неправомерной выгоды.

Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, установлено, что участковый инспектор отдела пограничной службы "Ямполь" Могилев-Подольского пограничного отряда наладил преступную схему систематических поборов.

За "вознаграждение" он способствовал гражданам в нарушении пограничного режима на государственной границе и правил рыболовства на пограничной реке Днестр. В обмен на взятки он не привлекал нарушителей к административной ответственности.

"Задержанному сержанту-пограничнику планируется уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Также в суд будет направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

В настоящее время предмет преступления изъяли.

 

Теги: #взятка #винницкая_область #украина #задержание #инспектор
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