В Киеве открыли тренинговый центр для ветеранов

Компания AVC Int открыла в Киеве современный тренинговый центр для ветеранов и представителей силового блока, размещеный на площади 300 кв. м. и содержащий три интерактивные комнаты, управляемые с помощью планшета, сообщила пресс-служба министерства ветеранов.

"AVC Int. не просто организация или учреждение, где что-то делается проводится, это - социальный проект, явление, если можно так выразиться. Здесь можно реализовать, как прикладные задачи в аттестации или переквалификации ветеранов, так и взаимодействие между различными общественными группами и институтами", - рассказал сооснователь компании Леонид Федоровский.

Он продемонстрировал материальную базу, на которой проводятся учения и тренировки, рассказал о подходах и принципы при подготовке курсантов.

По словам Федоровского, в центре используются самые современные методики подготовки. Посетителям предоставляют знания и тренируют умение, которые можно действенно использовать в гражданской жизни, как в Украине так и за рубежом. Таким образом, обеспечивается профессиональная интеграция в международную ветеранскую общественность.

Как отмечается, там уже тренируется личный состав Муниципальной стражи Киева. Это процесс наблюдала министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

"Я всю жизнь проработала в силовых ведомствах, видела процесс тренировок как в Украине так и за рубежом, поэтому этот центр мне есть с чем сравнивать. Хочу отметить, что здесь действительно обустроена современная и качественная база для тренингов и подготовки", - отметила Коляда.

Также в тренинговом центре компании AVC Int. имеется скалодром, подвижные мишени и многое другое. Всего здесь можно отрабатывать 72 программы начиная с медицины и заканчивая штурмовым альпинизмом.

Минветеранов и компания AVC Int. подписали меморандум о сотрудничестве во время посещения центра и ознакомления с принципами и подходами к его работе. Кроме того, договорились о взаимодействии компании с муниципальной вартой.