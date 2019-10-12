В ДТП в Николаевской области травмировались два водителя и подросток

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковых автомобилей в Николаевской области травмы получили два водителя и 11-летняя девочка, сообщил отдел коммуникации областной Национальной полиции.

"Произошло столкновение автомобилей Mercedes Benz, под управлением 49-летнего жителя. Южноукраинск, и Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился 35-летний житель Киевской области. В результате ДТП водители обоих транспортных средств, а также 11-летняя пассажир автомобиля Mercedes Benz получили телесные повреждения и доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в субботу, 12 октября, около 9:00 на автодороге Кировоград-Платоново в районе поворота в направлении Первомайска.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.