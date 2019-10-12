События

12:59 12.10.2019

Боевики с полуночи 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе

1 мин читать
Боевики с полуночи 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в субботу шесть раз обстреляли позиции объединенных сил на Донбассе, потерь среди украинских военных нет, сообщило Министерство обороны Украины.

"Сегодня, 12 октября, в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке Украины зафиксированы 6 вооруженных провокаций со стороны российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Обстрелов участков разведения сил и средств в районе с.Петровское Донецкой области и г.Золотое Луганской области не зафиксировано. Все обстрелы пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, речь идет о защитниках н.п. Водяное, Пищевик, Новогнатовка и Широкино.

Боевых потерь среди украинских военных нет, подчеркнули в Минобороны.

Теги: #оос #минобороны
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:47 12.10.2019
Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

19:38 11.10.2019
Боевики 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, но не на участках разведения, потерь нет

Боевики 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, но не на участках разведения, потерь нет

19:23 11.10.2019
Делегация ВС Словакии во главе с начальником Генштаба посетила зону проведения ООС

Делегация ВС Словакии во главе с начальником Генштаба посетила зону проведения ООС

14:37 11.10.2019
Зеленский: следующим вызовом после прекращения войны и возвращения оккупированных территорий Донбасса будет Крым

Зеленский: следующим вызовом после прекращения войны и возвращения оккупированных территорий Донбасса будет Крым

13:12 11.10.2019
Боевики с полуночи трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Боевики с полуночи трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

12:34 11.10.2019
Зеленский никак не может обеспечить разведение сил на Донбассе, заявляет Путин

Зеленский никак не может обеспечить разведение сил на Донбассе, заявляет Путин

07:19 11.10.2019
Боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военный

Боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военный

19:19 10.10.2019
На Донбассе в четверг боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, один украинский военнослужащий погиб

На Донбассе в четверг боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, один украинский военнослужащий погиб

17:48 10.10.2019
Зеленский: условием для встречи лидеров в Нормандском формате является разведение сил в Золотом и Петровском, чего нет из-за фиксируемых ОБСЕ обстрелов

Зеленский: условием для встречи лидеров в Нормандском формате является разведение сил в Золотом и Петровском, чего нет из-за фиксируемых ОБСЕ обстрелов

16:32 10.10.2019
Украинский военный погиб в зоне ООС 10 октября – штаб ООС

Украинский военный погиб в зоне ООС 10 октября – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Посол Израиля поблагодарил власти Украины за быструю реакцию на проявление антисемитизма в Умани

Более половины украинцев против предоставления особого статуса Донбассу

Суд восстановил Шевчука в должности главы КС Украины

Пресс-марафон Зеленского завершился

На Донбассе в четверг боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, один украинский военнослужащий погиб

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине ощущается "бабье лето", в Киеве без осадков, днем около 20°

В Одессе спасатели ликвидировали пожар в цеху по изготовлению декоративного освещения

Экс-министра юстиции Лукаш вызывают на допрос в Генпрокуратуру 17 октября

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

В выходные из-за ремонта Шулявского моста движение по проспекту Победы будет остановлено - КГГА

Суд в Запорожье арестовал на 2 месяца водителя маршрутного такси

Китай и США на торговых переговорах достигли существенного прогресса - вице-премьер Госсовета КНР

Движение трамваев № 1 будет приостановлено из-за капремонта путей - КГГА

Из-за проведения футбольного матча 14 октября будет продлена работа наземного пассажирского транспорта - КГГА

Трамп заявляет о достижении значительной сделки с Китаем по торговле

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА