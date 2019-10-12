События

11:53 12.10.2019

В Украине ощущается "бабье лето", в Киеве без осадков, днем около 20°

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В Украине ощущается "бабье лето", в Киеве без осадков, днем около 20°

В ближайшие сутки, 13 октября, теплый сухой воздух с юго-запада на фоне повышенного атмосферного давления принесет в Украину ощущение "бабьего лета", на востоке страны некоторый дискомфорт будет создавать порывистый ветер.

Как сообщает Укргидрометцентр, ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, на побережье морей до 14°, днем 17-22°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 8-10° тепла, днем около 20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 13 октября самая высокая температура днем была +23,4 в 2014 году, самая низкая ночью -2,6 в 1891 году.

14 октября в Украине без осадков. Ночью и утром в южной части местами туман. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем около 20°.

Теги: #погода #украина
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