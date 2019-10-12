В Одессе спасатели ликвидировали пожар в цеху по изготовлению декоративного освещения

Спасатели ликвидировали возгорание в цеху (на площади 350 кв.м) по изготовлению декоративного освещения в Одессе, пострадавших нет.

Как сообщило в субботу Главное управление Госслужбы по ЧС в Одесской области, в 21:52 11 октября в службу спасения 101 поступила информация о возгорании в промышленном здании на 19 км Старокиевского шоссе.

Прибывшие на вызов спасатели установили, что горит крыша цеха по изготовлению продукции декоративного освещения, арендованного частным предприятием.

Пожар на площади 350 кв.м был локализован в 22:40 и ликвидирован в 23:07. Распространение огня на соседнее производственное здание не допущено. Погибших и пострадавших нет, подчеркнули в ГУ ГСЧС.

К ликвидации пожара привлекались 11 единиц пожарно-спасательной техники и 43 человека личного состава. Причина пожара и ущерб устанавливаются.