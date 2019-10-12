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08:04 12.10.2019

В выходные из-за ремонта Шулявского моста движение по проспекту Победы будет остановлено - КГГА

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В выходные из-за ремонта Шулявского моста движение по проспекту Победы будет остановлено - КГГА

кггаВ выходные  дни  из-за монтажа прогона Шулявского путепровода будет перекрыто движение на Проспекте победы, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В эти выходные строители установят новый прогон моста - сооружение, весом 400 тонн, размером 36 на 30 метров. Для монтажа сооружения полностью перекроют движение по проспекту Победы на пересечении с улицей Вадима Гетьмана. Запрет движения всех видов транспорта будет действовать с 00:05 13 октября (воскресенье) в 22:00 14 октября (понедельник)", - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГАв пятницу вечером.

Теги: #киев #кгга #украина #мост
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