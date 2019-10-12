События

07:47 12.10.2019

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

2 мин читать
Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 8 раз нарушили режим прекращения огня, еще 4 обстрелы оккупанты совершили ночью, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"11 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия...В результате вражеских обстрелов ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил: два раза вблизи Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Талаковки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; у Славного и Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил: у Новолуганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе Южного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"С начала этого периода (суток - ИФ)  вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня", - сообщили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил: дважды у Водяного - со станковых противотанковых гранатометов и минометов калибра 120 мм; Вблизи Пищевика - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Новогнатовки – из станкового противотанкового гранатомета.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:25 12.10.2019
В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

08:04 12.10.2019
В выходные из-за ремонта Шулявского моста движение по проспекту Победы будет остановлено - КГГА

В выходные из-за ремонта Шулявского моста движение по проспекту Победы будет остановлено - КГГА

06:23 12.10.2019
Суд в Запорожье арестовал на 2 месяца водителя маршрутного такси

Суд в Запорожье арестовал на 2 месяца водителя маршрутного такси

04:08 12.10.2019
Движение трамваев № 1 будет приостановлено из-за капремонта путей - КГГА

Движение трамваев № 1 будет приостановлено из-за капремонта путей - КГГА

02:55 12.10.2019
Из-за проведения футбольного матча 14 октября будет продлена работа наземного пассажирского транспорта - КГГА

Из-за проведения футбольного матча 14 октября будет продлена работа наземного пассажирского транспорта - КГГА

23:45 11.10.2019
Гончарук анонсировал проведение открытых конкурсов на 7 должностей госуправленцев в правительстве

Гончарук анонсировал проведение открытых конкурсов на 7 должностей госуправленцев в правительстве

22:10 11.10.2019
Экс-посол США в Украине рассказала о давлении со стороны Трампа на госдеп для ее увольнения

Экс-посол США в Украине рассказала о давлении со стороны Трампа на госдеп для ее увольнения

19:38 11.10.2019
Боевики 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, но не на участках разведения, потерь нет

Боевики 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, но не на участках разведения, потерь нет

19:23 11.10.2019
Делегация ВС Словакии во главе с начальником Генштаба посетила зону проведения ООС

Делегация ВС Словакии во главе с начальником Генштаба посетила зону проведения ООС

16:47 11.10.2019
Москва не имеет официальной информации об идее Зеленского разместить миротворцев на границе с РФ - Песков

Москва не имеет официальной информации об идее Зеленского разместить миротворцев на границе с РФ - Песков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Посол Израиля поблагодарил власти Украины за быструю реакцию на проявление антисемитизма в Умани

Более половины украинцев против предоставления особого статуса Донбассу

Суд восстановил Шевчука в должности главы КС Украины

Пресс-марафон Зеленского завершился

На Донбассе в четверг боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, один украинский военнослужащий погиб

ПОСЛЕДНЕЕ

Китай и США на торговых переговорах достигли существенного прогресса - вице-премьер Госсовета КНР

Трамп заявляет о достижении значительной сделки с Китаем по торговле

Трамп даст Минфину США полномочия вводить санкции против Турции за нарушения в Сирии

Около 300 мероприятий пройдут по всей Украине в День защитника, правоохранители готовы обеспечить безопасность граждан – МВД

Шесть минных тральщиков НАТО пришвартовались в Эстонии

Турецкая сухопутная операция в Сирии немасштабная - американский военачальник

США разместили дополнительные 3 тыс. военнослужащих в Саудовской Аравии

Глава Пентагона не видит признаков скорого прекращения турецкой операции в Сирии

Назарбаев стал художником

Суд удовлетворил ходатайство представителя адвоката Голованя о допросах Трубы и Портнова в деле о незаконном сборе и использовании информации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА