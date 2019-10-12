Суд в Запорожье арестовал на 2 месяца водителя маршрутного такси

Районный суд Запорожья взял под стражу на два месяца без права залога водителя маршрутного такси, который в минувшую среду врезался в грузовик, в результате чего погибла женщина-пассажир, и еще восемь пассажиров, в т.ч. дети, госпитализированы.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в пятницу Орджоникидзевский районный суд Запорожья огласил меру пресечения на время досудебного следствия водителю маршрутного такси, который 9 октября совершил ДТП на ул. Истомина в Запорожье.

Маршрутное такси №49, под управлением водителя врезалось сзади в грузовик "АТБ". В результате сильного столкновения передняя часть микроавтобуса, в котором находились пассажиры, оказалась полностью искореженной. Одна женщина – пассажир погибла, восемь человек госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Среди пострадавших двое несовершеннолетних и сам водитель маршрутки.

Как сообщили в полиции, спустя несколько часов после аварии водитель маршрутного такси убежал из больницы, но вскоре полиция его нашла.

В ходе судебного заседания подсудимый заявил, что видел впереди идущий грузовик, но не смог объяснить почему допустил столкновение с ним. Также представитель следствия заявил, что на месте аварии тормозной след не найден, а это означает, что маршрутчик не тормозил.

Орджоникидзевский районный суд Запорожья, принимая во внимание тяжелые последствия ДТП, а также поведение водителя маршрутки 1982 г.р., определил для него меру пресечения - два месяца под стражей без права залога на время досудебного следствия.

В ходе судебного заседания выяснилось, что задержанный по профессии "инженер-металург", и работал водителем маршрутного такси на автопредприятии меньше месяца - с 17 сентября.