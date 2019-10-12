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05:09 12.10.2019

Китай и США на торговых переговорах достигли существенного прогресса - вице-премьер Госсовета КНР

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Китай и США на торговых переговорах достигли существенного прогресса - вице-премьер Госсовета КНР

 На завершившимся в пятницу очередном раунде китайско-американских переговоров по торговле был достигнут существенный прогресс по обсуждавшимся вопросам, заявил глава делегации Китая, заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ.

"На основе важного консенсуса глав двух государств стороны провели откровенное, эффективное и конструктивное обсуждение торгово-экономических проблем, представляющих взаимный интерес. Они достигли существенного прогресса в таких областях, как сельское хозяйство, защита интеллектуальной собственности, обменные курсы валют, финансовые услуги, расширение торгового сотрудничества, передача технологий, урегулирование споров", - заявил Лю Хэ на встрече с президентом США Дональдом Трампом, сообщает агентство "Синьхуа".

В сообщении говорится, что китайский вице-премьер также сказал, что "стороны договорились о последующих консультациях и совместной работе в направлении достижения окончательного соглашения".

Лю Хе передал Трампу устное послание председателя КНР Си Цзиньпина, в котором отмечалось, что в ходе китайско-американских торговых переговоров последнее время "была проявлена добрая воля, это приветствовали как народы двух стран, так и международное сообщество", говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил о достижении важной торговой сделки с КНР.

"Это очень значительная сделка, которая считается первым этапом (урегулирования разногласий по торговле - ИФ)", - заявил он в Белом доме.

По сообщениям мировых СМИ, которые позднее подтвердил министр финансов США Стивен Мнучин, американская сторона согласилась отказаться от повышения пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд с 25% до 30%, которое было запланировано на ближайший вторник. В обмен на это Китай, на первой фазе реализации договоренностей в частности, согласился покупать у США больше сельхозпродукции.

По словам Трампа "вторая фаза стартует практически сразу".

Ранее американские СМИ сообщали, что США и Китай согласовали "промежуточное" соглашение, которое позволит сторонам приостановить торговую войну и работать над более масштабным соглашением по спорным вопросам, касающимся торговли.

Теги: #соглашение #сша #торговля #китай
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