Движение трамваев № 1 будет приостановлено из-за капремонта путей - КГГА

С 20:00 12 октября до 12:00 13 октября движение трамваев № 1 будет приостановлено из-за капитального ремонта путей, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"С 20:00 12 октября до 12:00 13 октября движение трамваев маршрута № 1 будет временно приостановлено в связи с усиленной фазой капремонта пути на участке от "Ул. Генерала Потапова" до "Бульвара Кольцова". Трамваи маршрута № 3 будут работать в обычном режиме движения", - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в пятницу.