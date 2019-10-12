Из-за проведения футбольного матча 14 октября будет продлена работа наземного пассажирского транспорта - КГГА

14 октября из-за проведения матча между национальными сборными командами Украины и Португалии, наземный пассажирский транспорт изменит график работы, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"На время шествия болельщиков возможно временное приостановление движения транспорта на маршрутах: автобусов №№ 20, 55, 69; троллейбусов №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15. После завершения матча, в ночь на 15 октября, 1:00 будет продлена работа маршрутов: троллейбусных - №№ 3, 8, 16, 18, 24, 26, 31, 37, 41,42-Д, 50; трамвайных - №№ 1, 8, 28, 33; автобусных в режиме маршрутного такси - №№ 155, 166, 181, 182, 208, 220, 502, 516, 550", - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в пятницу.

Напомним, что 14 октября также продлят работу метро на 1:00 и запретят движение транспорта в центре столицы.