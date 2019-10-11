Гончарук анонсировал проведение открытых конкурсов на 7 должностей госуправленцев в правительстве

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал проведение семи открытых конкурсов на должности государственной службы в новом правительстве.

"Друзья, мы продолжаем искать настоящих лидеров перемен! Наше правительство поставило амбициозные цели! Впереди много работы. А для достижения целей нам нужна мощная команда", - написал Гончарук, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

До 15 октября продолжается подача заявок на вакансии:

главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра,

главы Государственной службы экспортного контроля,

главы Государственного агентства лесных ресурсов,

главы Украинского института национальной памяти,

главы Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести,

главы Государственного агентства инфраструктурных проектов,

государственного секретаря Министерства культуры, молодежи и спорта.

"И помните - страна без вас не изменится!", - подытожил Гончарук.