Гончарук анонсировал проведение открытых конкурсов на 7 должностей госуправленцев в правительстве
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал проведение семи открытых конкурсов на должности государственной службы в новом правительстве.
"Друзья, мы продолжаем искать настоящих лидеров перемен! Наше правительство поставило амбициозные цели! Впереди много работы. А для достижения целей нам нужна мощная команда", - написал Гончарук, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.
До 15 октября продолжается подача заявок на вакансии:
главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра,
главы Государственной службы экспортного контроля,
главы Государственного агентства лесных ресурсов,
главы Украинского института национальной памяти,
главы Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести,
главы Государственного агентства инфраструктурных проектов,
государственного секретаря Министерства культуры, молодежи и спорта.
"И помните - страна без вас не изменится!", - подытожил Гончарук.