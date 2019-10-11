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23:00 11.10.2019

Трамп даст Минфину США полномочия вводить санкции против Турции за нарушения в Сирии

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Трамп даст Минфину США полномочия вводить санкции против Турции за нарушения в Сирии

Президент США Дональд Трамп подпишет указ, которым наделит министерство финансов США полномочиями вводить санкции против Турции за нарушение прав человека в Сирии или за действия, ведущие к ухудшению обстановки, говорится в заявлении ведомства.

"Приказ делегирует полномочия министру финансов, по согласованию с президентом и с госсекретарем, вводить санкции против индивидуальных лиц и правительственных органов Турции, причастных к нарушению прав человека или к действиям, которые повлекут за собой ухудшение мирной обстановки, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии", - отмечается в заявлении.

Также указ Трампа наделит полномочиями министра финансов вводить вторичные санкции за значительные транзакции с физическими лицами и органами правительства Турции.

"По указанию президента Трампа мы будем вводить санкции против конкретных лиц или ведомств Турции при необходимости", - заявил министр финансов Стивен Мнучин.

По словам Мнучина, который ранее в пятницу встретился с Трампом, он уже одобрил этот приказ, но пока его не подписал. Приказ разработан с целью "отговорить Турцию от любых дальнейших военных действий на северо-востоке Сирии".

Турция начала операцию на северо-востоке Сирии в среду. Основной задачей является борьба против курдских ополченцев в приграничных районах. США выступают против этой операции.

 

Теги: #сша #турция #трамп #минфин
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