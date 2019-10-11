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21:08 11.10.2019

Около 300 мероприятий пройдут по всей Украине в День защитника, правоохранители готовы обеспечить безопасность граждан – МВД

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Около 300 мероприятий пройдут по всей Украине в День защитника, правоохранители готовы обеспечить безопасность граждан – МВД

В Украине на 14 октября по случаю Покрова и Дня защитника Украины запланированы около 300 мероприятий, для обеспечения правопорядка будут привлечены силы подразделений Национальной полиции, Национальной гвардии и Госслужбы по ЧС.

"По всей Украине будет около 300 мероприятий, только в Киеве ветераны и добровольцы подали заявки на пять акций. Для наших правоохранителей - это не вызов, мы привыкли к работе на таких массовых мероприятиях. Однако мы должны обеспечить безопасность каждого гражданина нашего государства", - сказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой на совещании в пятницу, цитирует его департамент коммуникации МВД.

Он отметил, что будут задействованы подразделения Нацполиции, Нацгвардии и спасатели, будут активно работать штабы в регионах.

Яровой также поручил руководителям провести встречи с организаторами мероприятий, гражданскими организациями, ветеранами и добробатами, чтобы те, со своей стороны, обратили внимание на вопросы безопасности. Кроме того, он попросил провести инструктажи по недопущению провокаций и манипуляций.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что ситуационный центр начинает свою работу и будет работать круглосуточно, чтобы "оперативно реагировать на какие-либо изменения обстановки". По его данным, на патрулирование выйдут группы полиции диалога и кинологи.

Заместитель главы ГСЧС Олег Мельчуцкий заявил, что все подразделения готовы к выполнению задач по назначению, рассчитали силы и средства на все мероприятия по Украине. Кроме пожарных расчетов, будет дежурить химическая лаборатория и пиротехнический расчет, а в аэропорту "Киев"" (Жуляны) - вертолет медицинского варианта.

Глава Нацгвардии Николай Балан отметил, что планируется дополнительно задействовать 11 медицинских автомобилей и 30 мобильных санитарных помещений. На улицах будут патрулировать группы фиксации противоправных действий, группы мониторинга и группы психологической поддержки.

Теги: #подготовка #правопорядок #день_защитника
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