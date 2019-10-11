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20:40 11.10.2019

США разместили дополнительные 3 тыс. военнослужащих в Саудовской Аравии

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США разместили дополнительные 3 тыс. военнослужащих в Саудовской Аравии

Пентагон США в пятницу подтвердил поступавшие ранее сообщения о размещении дополнительных 3 тыс. военнослужащих в Саудовской Аравии, говорится в заявлении, распространенном ведомством.

В нем отмечается, что "министр обороны Эспер проинформировал кронпринца Саудовской Аравии - министра обороны Мухаммеда бен Салмана сегодня утром о размещении дополнительных войск, чтобы гарантировать и усилить оборону Саудовской Аравии".

В частности, речь идет о переброске двух батарей Patriot и одной системы THAAD, двух авиаэскадрилий и одного экспедиционного авиакрыла.

"Учитывая предыдущую переброски (войск - ИФ), речь идет о дополнительных 3 тыс. военнослужащих", - говорится в заявлении.

Вместе с тем, в нем указывается, что Соединенные Штаты "не ищут конфликта с иранским режимом".

"Но мы будем сохранять мощный военный потенциал в регионе, который готов реагировать на любой кризис, и будет защищать силы и интересы США в регионе", - подчеркивается в нем.

Таким образом, с учетом прежних перебросок подкреплений, в общей сложности, в зоне ответственности Центрального командования ВС США (на Ближнем Востоке и в Центральной Азии) теперь находятся почти 14 тыс. дополнительных военнослужащих.

Теги: #сша #военные #саудовская_аравия
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