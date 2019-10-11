Суд удовлетворил ходатайство представителя адвоката Голованя о допросах Трубы и Портнова в деле о незаконном сборе и использовании информации

Адвокат народного депутата, пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань сообщил, что Шевченковский районный суд Киева удовлетворил жалобу его представителя – адвоката Ивана Черного – на бездеятельность следователя Государственного бюро расследований (ГБР), который не рассматривает ходатайство относительно уголовного производства, в котором Головань указан как потерпевший.

"Сегодня Шевченковский суд удовлетворил жалобу представителя потерпевшего и обязал рассмотреть ходатайство", - написал Головань в пятницу в своем блоге в интернет-издании "Украинская правда" и прикрепил копию определения суда.

Он пояснил, что речь идет об уголовном производстве, зарегистрированном Генеральной прокуратурой по факту совершения следователями ГБР незаконного сбора, использования и распространения конфиденциальной информации о лице, а также получении в целях разглашения сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну.

По словам Голованя, его представитель просил следствие допросить бывшего заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова и допросить директора ГБР Романа Трубу. Также представитель потерпевшего просил о допросе начальника третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР Олега Корецкого и следователей центрального аппарата ГБР, осуществляющих досудебное расследование в определенном уголовном производстве (№62019000000000713).

Кроме того, адвокат ходатайствовал о том, чтобы следствие установило средства телефонной и электронной связи, которые используют Портнов, Труба, следователи центрального аппарата ГБР, и осуществить действия, направленные на отыскание случаев общения этих лиц между собой; обратиться в порядке, определенном законом, к следственному судье с ходатайством о проведении компьютерно-технической экспертизы определенных публикаций на телеграм-канале "Portnov".