В Гааге готовится презентация фильма об МН17, дискредитирующего результаты работы Международной следственной группы - ИС

Презентация фильма об авиакатастрофе "Боинга" Малазийских авиалиний, рейс МН17, дискредитирующего уголовное расследование и будущий суд по этому делу, планируется в Гааге (Нидерланды) в конце октября текущего года, сообщается на сайте группы "Информационное сопротивление".

В сообщении отмечается, что цель фильма - поставить под сомнение результаты Международной совместной следственной группы (JIT).

Авторами фильма являются российская журналистка Яна Ерлашова, ранее работавшая корреспондентом телеканала "Russia Today" и ранее снявшая уже два короткометражных фильма о катастрофе МН17, опровергающих причастность к ней РФ, и нидерландский блогер Макс Ван дер Верф, сотрудничающий со СМИ боевиков, в частности "Новороссия ТВ".

"Подобное мероприятие было проведено 17 августа 2019 года в Куала-Лумпуре в рамках конференции "MH17: The quest for Justice", во время которой были представлены очередные "альтернативные версии" расследование МН17", - отмечают в "Информсопротивлении".