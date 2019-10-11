Делегация ВС Словакии во главе с начальником Генштаба посетила зону проведения ООС

Делегация Вооруженных сил Словакии во главе с начальником Генерального штаба генералом Даниэлем Змеко посетила с официальным визитом район проведения операции объединенных сил (ООС).

Как сообщается в пятницу на странице ООС в Фейсбуке, командующий объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко ознакомил словацких коллег с обстановкой в районе проведения операции, указав на постоянное нарушение режима прекращения огня со стороны противника, более подробно он охарактеризовал обстановку на самых сложных участках линии столкновения.

Иностранная делегация посетила территорию неподалеку передовых позиций одного из батальонов Вооруженных сил Украины.

Кроме того, представители ВС Словакии ознакомились с особенностями пересечения линии разграничения, посетив КПВВ "Майорское".