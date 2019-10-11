Посольство США рекомендует своим гражданам избегать толпы и быть сдержанными в центре Киева 14 октября во время марша

Посольство США в Украине обращает внимание своих граждан на проведение в Киеве 14 октября, в День защитника Украины, марша и призывает избегать толпы, быть осторожными и сдержанными.

На странице посольства в Фейсбуке указано, что 14 октября на территории от парка Шевченко до Майдана Независимости запланирована акция, в которой ожидается участие более 5000 человек. Ввиду этого события ожидается интенсивное присутствие полиции и значительные пробки.

Диппредставительство рекомендует гражданам США избегать толпы и демонстраций, соблюдать осторожность в случае, если неожиданно оказались вблизи больших собраний или акций протеста, вести

Как сообщалось, ветераны АТО в понедельник, 14 октября, проведут в Киеве марш "Нет капитуляции". Мероприятие начнется в 16.00 в парке Тараса Шевченко. Колонна пройдет к Майдану Независимости, где состоится вече, а затем участники акции переместятся в правительственный квартал и проведут перформанс.