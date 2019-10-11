Минкультуры Украины внесло еще четверых российских актеров в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности страны

Министерство культуры Украины внесло четверых российских актеров в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Согласно обновленному списку Минкультуры от 11 октября, опубликованному на сайте ведомства, в данный перечень внесены российские актрисы Наталья Колоскова, Мария Перн, а также российские актеры Юрий Миронцев и Анатолий Фалинский.

Причины внесения этих лиц в перечень на сайте министерства не указаны, но известно, что все они играли роли в фильме "Ополченочка", который снимался на неподконтрольной территории Донбасса.

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

В настоящее время в список внесен 151 человек.