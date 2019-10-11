События

13:02 11.10.2019

Более 1 млн грн незаконного взноса в поддержку Гриценко как кандидата в президенты конфискуют в госбюджет

1 мин читать
Более 1 млн грн незаконного взноса в поддержку Гриценко как кандидата в президенты конфискуют в госбюджет

Деражнянский районный суд признал виновным физическое лицо, которое сделало взнос в избирательный фонд кандидата на пост президента Украины - лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – с нарушением порядка осуществления взноса, сообщает пресс-служба НАПК.

"Деражнянский районный суд Хмельницкой области принял решение о конфискации 1млн 150 тыс. грн взноса, осуществленного с нарушением в поддержку кандидата на пост президента Украины Анатолия Гриценко", - говорится в сообщении.

Так, суд признал лицо виновным с применением штрафа в 1190 грн и конфискации в пользу государства всей суммы взноса.

Отмечается, что факт совершения административного правонарушения выявлено по результатам анализа финансового отчета о поступлении и использовании средств избирательного фонда кандидата. Постановление вступило в законную силу.

Теги: #напк #гриценко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:30 09.10.2019
НАПК направило в суд админпротокол в отношении Маркаровой

НАПК направило в суд админпротокол в отношении Маркаровой

16:04 07.10.2019
НАПК намерено заявить в НАБУ о недостоверных сведениях в декларациях экс-нардепов Березкина, Демчака и Корнацкого

НАПК намерено заявить в НАБУ о недостоверных сведениях в декларациях экс-нардепов Березкина, Демчака и Корнацкого

16:36 03.10.2019
Маркарова намерена в суде оспорить претензии НАПК к ее декларации

Маркарова намерена в суде оспорить претензии НАПК к ее декларации

14:08 02.10.2019
Рада сделала НАПК неколлегиальным органом, одобрила его перезапуск и сократила госфинансирование партий

Рада сделала НАПК неколлегиальным органом, одобрила его перезапуск и сократила госфинансирование партий

13:35 01.10.2019
Антикоррупционный комитет рекомендует Раде принять в целом законопроект о смене формы управления НАПК

Антикоррупционный комитет рекомендует Раде принять в целом законопроект о смене формы управления НАПК

22:59 28.09.2019
НАПК 27 сентября утвердило результаты полной проверки деклараций Данилюка за 2015 и 2016 годы

НАПК 27 сентября утвердило результаты полной проверки деклараций Данилюка за 2015 и 2016 годы

11:11 17.09.2019
НАПК намерено заявить в НАБУ и Нацполицию о недостоверных сведениях в декларациях на сумму более 114 млн грн, среди нарушителей - нардеп Тарута

НАПК намерено заявить в НАБУ и Нацполицию о недостоверных сведениях в декларациях на сумму более 114 млн грн, среди нарушителей - нардеп Тарута

14:19 13.09.2019
НАПК внесло предписание министру экономики Милованову

НАПК внесло предписание министру экономики Милованову

11:12 12.09.2019
В госбюджет конфискуют 148,9 тыс грн. взносов в поддержку "Батькивщины" и 100 тыс грн для Радикальной партии - НАПК

В госбюджет конфискуют 148,9 тыс грн. взносов в поддержку "Батькивщины" и 100 тыс грн для Радикальной партии - НАПК

10:03 10.09.2019
Сотрудник НАПК незаконно копировал личные данные из деклараций руководства теруправления ГБР, Генпрокуратуры и судей

Сотрудник НАПК незаконно копировал личные данные из деклараций руководства теруправления ГБР, Генпрокуратуры и судей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пресс-марафон Зеленского завершился

На Донбассе в четверг боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, один украинский военнослужащий погиб

В США арестовали близких к Джулиани бизнесменов, которые помогали в делах Украины

Военная прокуратура проведет изъятие документов по иловайской трагедии из офиса президента

Украинский военный погиб в зоне ООС 10 октября – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Дейнеко: Предпринимаемые меры по обустройству границы с РФ недостаточны, нужно минимизировать человеческий фактор за счет технических средств

В Украине запущена интерактивная карта, которая позволит отслеживать ход расследования нападений на общественных активистов по всей стране

СБУ проводит 40 обысков в рамках дела о противозаконной схеме ввоза брендовой одежды в Украину

Митрополит Епифаний: Православная церковь Украины сегодня – это 7 тысяч приходов и 77 монастырей

На пожаре во Львовской области погибла женщина, еще одна пострадала

На: пожаре во Львовской области погибла женщина, еще одна пострадала

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности

Боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военный

Главный инженер и еще двое сотрудников Чугуево-Бабчанского лесхоза подозреваются в незаконной вырубке более 380 многолетних дубов

Пресс-марафон Зеленского завершился

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА