События

12:30 11.10.2019

В Украине запущена интерактивная карта, которая позволит отслеживать ход расследования нападений на общественных активистов по всей стране

1 мин читать

В Украине создаётся интерактивная карта преследований гражданского общества, работать она пока что будет в тестовом режиме, сообщила руководитель Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.

"Карта, которую мы сегодня презентуем, является прототипом онлайн-инструмента. Мы запускаем ее в самой простой версии, несовершенным дизайном, чтобы в соответствии с замечаниями пользователей усовершенствовать функционал и делать его удобным", - сказала Матвийчук на презентации карты в пятницу в Киеве.

Она подчеркнула, что этот прототип онлайн-карты будет совершенствоваться.

"Мы его сделали, чтобы общественность видела, что происходит с делами, могла контролировать и, наконец, в будущем могла придти на помощь - посетить судебное заседание по конкретному делу, отослать типовое обращение или жалобу - эти все опции в будущем найдут место в интерактивной карте", отметила Матвийчук.

По её словам, на карте отображены не только нападения на активистов, но и другие формы преследований, такие как пытки, похищения, избиения, угрозы, а также незаконные слежки, обыски, аресты, открытие политически мотивированных административных дел, возбуждение сфабрикованных уголовных дел.

"Количество таких инцидентов, которые были зафиксированы с начала года – 72", сообщила Матвийчук.

Она выразила надежду, что в будущем интерактивная карта станет инструментом, которым будут пользоваться и правоохранительные органы, "чтобы понять, что у них с делами по нападениям и другим формам преследования против представителей гражданского общества".

Теги: #нападение #расследование #матвийчук #активисты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:45 10.10.2019
Гаагский трибунал более чем на год зарезервировал судебный комплекс строгого режима в Схипхол для слушаний по делу МН17

Гаагский трибунал более чем на год зарезервировал судебный комплекс строгого режима в Схипхол для слушаний по делу МН17

22:03 10.10.2019
Зеленский обещает результаты по "делу Иловайска"

Зеленский обещает результаты по "делу Иловайска"

19:12 10.10.2019
Зеленский: по "делу Свинарчуков" скоро будет результат

Зеленский: по "делу Свинарчуков" скоро будет результат

14:09 10.10.2019
Украина открыта к сотрудничеству в деле MH17, в том числе, и по вопросу не закрытого воздушного пространства – глава МИД Нидерландов

Украина открыта к сотрудничеству в деле MH17, в том числе, и по вопросу не закрытого воздушного пространства – глава МИД Нидерландов

11:10 10.10.2019
Зеленский ждет от правоохранителей результаты расследования ряда резонансных дел до 1 ноября

Зеленский ждет от правоохранителей результаты расследования ряда резонансных дел до 1 ноября

16:13 09.10.2019
Полицейские после потасовки на блокпосту в Кременной задержали двух активистов и изъяли из следовавших в Золотое автомобилей охотничьи ружья

Полицейские после потасовки на блокпосту в Кременной задержали двух активистов и изъяли из следовавших в Золотое автомобилей охотничьи ружья

14:40 09.10.2019
Полиция на Луганщине несколько часов блокировала ехавших в Золотое на митинг против отвода ВСУ ветеранов АТО и активистов

Полиция на Луганщине несколько часов блокировала ехавших в Золотое на митинг против отвода ВСУ ветеранов АТО и активистов

11:18 09.10.2019
Парламент Нидерландов начнет расследование роли Украины в гибели рейса MH17

Парламент Нидерландов начнет расследование роли Украины в гибели рейса MH17

20:38 08.10.2019
Байдены не нарушали законодательство Украины, но в их действиях возможен конфликт интересов, и если в США начнут расследование, то украинская сторона поможет - Луценко

Байдены не нарушали законодательство Украины, но в их действиях возможен конфликт интересов, и если в США начнут расследование, то украинская сторона поможет - Луценко

12:25 08.10.2019
Следователи РФ просят суд заочно арестовать основателя девелоперской компании Mos City Group Павла Фукса

Следователи РФ просят суд заочно арестовать основателя девелоперской компании Mos City Group Павла Фукса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пресс-марафон Зеленского завершился

На Донбассе в четверг боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, один украинский военнослужащий погиб

В США арестовали близких к Джулиани бизнесменов, которые помогали в делах Украины

Военная прокуратура проведет изъятие документов по иловайской трагедии из офиса президента

Украинский военный погиб в зоне ООС 10 октября – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Дейнеко: Предпринимаемые меры по обустройству границы с РФ недостаточны, нужно минимизировать человеческий фактор за счет технических средств

Более 1 млн грн незаконного взноса в поддержку Гриценко как кандидата в президенты конфискуют в госбюджет

СБУ проводит 40 обысков в рамках дела о противозаконной схеме ввоза брендовой одежды в Украину

Митрополит Епифаний: Православная церковь Украины сегодня – это 7 тысяч приходов и 77 монастырей

На пожаре во Львовской области погибла женщина, еще одна пострадала

На: пожаре во Львовской области погибла женщина, еще одна пострадала

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности

Боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военный

Главный инженер и еще двое сотрудников Чугуево-Бабчанского лесхоза подозреваются в незаконной вырубке более 380 многолетних дубов

Пресс-марафон Зеленского завершился

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА