События

11:46 11.10.2019

СБУ проводит 40 обысков в рамках дела о противозаконной схеме ввоза брендовой одежды в Украину

1 мин читать
СБУ проводит 40 обысков в рамках дела о противозаконной схеме ввоза брендовой одежды в Украину

Служба безопасности Украины совместно с налоговой полицией блокировала в Полтавской области масштабную контрабанду продукции известных торговых марок в Украине.

"Сейчас происходят 40 одновременных обысков по местам хранения и реализации товара, незаконно ввезенного из Италии, Германии и балтийских стран. По информации СБУ, шесть граждан Украины организовали контрабандные поставки крупных партий товаров известных брендов с сокрытием от таможенного контроля и, соответственно, без уплаты государственных платежей", - сообщает пресс-центр СБУ на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

Отмечается, что товар завозили 20-тонными фурами, с каждого грузовика с товаром дельцы получали по 40тыс. долларов. Реализация товара происходила в одной из торговых сетей Киева, а также в Полтавской, Сумской и Житомирской областях.

"По результатам следственных действий изъято 640тыс. долларов, 222тыс. евро и 390тыс. грн, одежда, обувь и аксессуары ориентировочной стоимостью более 100млн грн. Также обнаружены черновые записи, финансово-хозяйственные документы подконтрольных коммерческих структур, бланки с отпечатками их печатей и штампы фирм-нерезидентов, которые доказывают проведения махинаций", - сказано в сообщении.

Продолжаются процессуальные действия в рамках уголовного производства начатого по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #сбу #обыски #контрабанда
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:44 11.10.2019
Зеленский назначил Романа Семенченко уполномоченным президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ

Зеленский назначил Романа Семенченко уполномоченным президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ

21:49 10.10.2019
Через Львовскую таможню в Украину ввозили крупные партии брендовой одежды под видом секонд-хенда

Через Львовскую таможню в Украину ввозили крупные партии брендовой одежды под видом секонд-хенда

18:32 10.10.2019
Зеленский уволит Баканова, если получит факты консультирования главы СБУ экс-главным военным прокурором Матиосом

Зеленский уволит Баканова, если получит факты консультирования главы СБУ экс-главным военным прокурором Матиосом

11:29 10.10.2019
На Львовской таможне проходят десятки обысков в рамках дела о поставках дорогой одежды под видом секонд-хенда - ГБР

На Львовской таможне проходят десятки обысков в рамках дела о поставках дорогой одежды под видом секонд-хенда - ГБР

10:06 10.10.2019
Баканов представил послам G7 и руководству представительства НАТО концепцию реформы СБУ

Баканов представил послам G7 и руководству представительства НАТО концепцию реформы СБУ

19:15 08.10.2019
СБУ вывела из ОРЛО свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине

СБУ вывела из ОРЛО свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине

19:04 08.10.2019
В Черкасской области коммерсанты при поставке медоборудования в горбольницу присвоили 2 млн грн

В Черкасской области коммерсанты при поставке медоборудования в горбольницу присвоили 2 млн грн

10:03 08.10.2019
Рябошапка назначил экс-первого замглавы СБУ Трепака замгенпрокурора

Рябошапка назначил экс-первого замглавы СБУ Трепака замгенпрокурора

18:30 07.10.2019
Руководство Днепровского метрополитена закупило непригодное оборудование времен СССР под видом нового - СБУ

Руководство Днепровского метрополитена закупило непригодное оборудование времен СССР под видом нового - СБУ

10:18 07.10.2019
Водолазов-контрабандистов задержали пограничники на Закарпатье

Водолазов-контрабандистов задержали пограничники на Закарпатье

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пресс-марафон Зеленского завершился

На Донбассе в четверг боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, один украинский военнослужащий погиб

В США арестовали близких к Джулиани бизнесменов, которые помогали в делах Украины

Военная прокуратура проведет изъятие документов по иловайской трагедии из офиса президента

Украинский военный погиб в зоне ООС 10 октября – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Дейнеко: Предпринимаемые меры по обустройству границы с РФ недостаточны, нужно минимизировать человеческий фактор за счет технических средств

Более 1 млн грн незаконного взноса в поддержку Гриценко как кандидата в президенты конфискуют в госбюджет

В Украине запущена интерактивная карта, которая позволит отслеживать ход расследования нападений на общественных активистов по всей стране

Митрополит Епифаний: Православная церковь Украины сегодня – это 7 тысяч приходов и 77 монастырей

На пожаре во Львовской области погибла женщина, еще одна пострадала

На: пожаре во Львовской области погибла женщина, еще одна пострадала

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности

Боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военный

Главный инженер и еще двое сотрудников Чугуево-Бабчанского лесхоза подозреваются в незаконной вырубке более 380 многолетних дубов

Пресс-марафон Зеленского завершился

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА