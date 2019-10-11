СБУ проводит 40 обысков в рамках дела о противозаконной схеме ввоза брендовой одежды в Украину

Служба безопасности Украины совместно с налоговой полицией блокировала в Полтавской области масштабную контрабанду продукции известных торговых марок в Украине.

"Сейчас происходят 40 одновременных обысков по местам хранения и реализации товара, незаконно ввезенного из Италии, Германии и балтийских стран. По информации СБУ, шесть граждан Украины организовали контрабандные поставки крупных партий товаров известных брендов с сокрытием от таможенного контроля и, соответственно, без уплаты государственных платежей", - сообщает пресс-центр СБУ на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

Отмечается, что товар завозили 20-тонными фурами, с каждого грузовика с товаром дельцы получали по 40тыс. долларов. Реализация товара происходила в одной из торговых сетей Киева, а также в Полтавской, Сумской и Житомирской областях.

"По результатам следственных действий изъято 640тыс. долларов, 222тыс. евро и 390тыс. грн, одежда, обувь и аксессуары ориентировочной стоимостью более 100млн грн. Также обнаружены черновые записи, финансово-хозяйственные документы подконтрольных коммерческих структур, бланки с отпечатками их печатей и штампы фирм-нерезидентов, которые доказывают проведения махинаций", - сказано в сообщении.

Продолжаются процессуальные действия в рамках уголовного производства начатого по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.