Митрополит Епифаний: Православная церковь Украины сегодня – это 7 тысяч приходов и 77 монастырей

Менее чем за год с обретения Православной церковью Украины (ПЦУ) синодального патриаршего Томоса об автокефалии в нее вошли 7 тысяч приходов, 77 монастырей и 47 епархий, сообщил предстоятель Церкви митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"Коротко о том, чем мы являемся, в цифрах по состоянию на октябрь 2019г: 7000 приходов, 77 монастырей, 47 епархий - это Православная Церковь Украина сегодня! Из 58 архиереев, которые несут служение в ПЦУ, - 46 правящих, 8 викарных, 4 титулярных. Также 3 архиерея находятся на покое", - написал митрополит Епифаний на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Он подчеркнул, что ПЦУ - открытая и современная Церковь, объединяющая всю Украину: с запада на восток, с юга на север. "Большим Божьим даром является то, что мы можем совместно разделить радость торжеств и весомых годовщин украинского православия, а также создавать новые страницы истории уже независимой поместной церковной семьи вместе!", - подытожил иерарх.

Как сообщалось, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, ее возглавил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Перед Объединительным собором состоялся поместный собор, Украинская православная церковь Киевского патриархата и УАПЦ приняли решение о ликвидации. К новообразованной церкви также присоединилось несколько иерархов УПЦ (МП).

5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ митрополиту Епифанию. 3 февраля состоялась его интронизация. 30 января 2019 года была создана Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины).