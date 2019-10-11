На пожаре во Львовской области погибла женщина, еще одна пострадала

На пожаре в кирпичном жилом доме в Жовковском районе Львовской области утром в пятницу, 11 октября, погибла одна женщина, еще одна пострадала, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"При проведении разведки в одной из комнат на кровати обнаружено тело погибшей женщины, в другой комнате на полу находилась женщина, которая подавала признаки жизни. Пострадавшую немедленно вынесли на свежий воздух, передали медикам и в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Львовскую областную клиническую больницу. Погибшей оказалась хозяйка дома - женщина 1960 года рождения", - говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.

На момент прибытия пожарных к месту вызова из окон дома выбивался густой черный дым.

В 5:27 спасатели ГСЧС локализовали пожар, а в 5:33 полностью ликвидировали.

Огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 10 кв.м., повредил стены на площади 10 кв.м.

К ликвидации пожара привлекли четыре человека личного состава и одна единица спецтехники.