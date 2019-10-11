Боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военный

За минувшие сутки боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военнослужащий, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"10 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки во время вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 20 обстрелов. В частности, девять раз неподалеку Водяного - из миномета калибра 120 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия, вблизи Авдеевки - из миномета калибра 120 мм, четыре раза вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды неподалеку Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды вблизи Павлополя и неподалеку Марьинки - из стрелкового оружия, вблизи Новоселовки Второй - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов неподалеку Крымского - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Хутора Свободного - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, неподалеку Луганского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Шумов - из миномета калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия, неподалеку Катериновки - из стрелкового оружия.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - добавили в штабе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы неподалеку Талаковки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Новотроицкого - из стрелкового оружия.