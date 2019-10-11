События

07:03 11.10.2019

Главный инженер и еще двое сотрудников Чугуево-Бабчанского лесхоза подозреваются в незаконной вырубке более 380 многолетних дубов

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Прокуратура сообщила главному инженеру, лесничему и мастеру леса ГП "Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство" (Харьковская обл.) о подозрении в растрате государственного имущества в особо крупных размерах путем злоупотреблении служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

"В ходе досудебного расследования установлено, что служебные лица ГП "Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство" с марта по июль 2019 года, вероятно действуя по предварительному сговору, из корыстных побуждений совершили растрату вверенного им имущества, а именно многолетних насаждений (381 дуб) путем их незаконной вырубки на территории лесного хозяйства", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным ведомства, в результате незаконной вырубки государству был нанесен ущерб на сумму более 8,2 млн. грн.

В рамках уголовного производство в помещениях ГП "Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство" и по месту жительства должностных лиц лесхоза были проведены обыски.

В настоящее время решается вопрос об отстранении подозреваемых от занимаемых должностей и избрании меры пресечения.

Уголовное производство расследует территориальное управление ГБР в Полтаве, оперативное сопровождение обеспечивает УСБУ в Харьковской области. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Харьковской области.

Теги: #чиновники #украина #подозрение #харьков
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