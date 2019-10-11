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00:32 11.10.2019

Пресс-марафон Зеленского завершился

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Пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского закончился в 00:10 в пятницу, 11 октября.

"Более 14 часов. Мы все", - написала Мендель на своей странице в Facebook.

Пресс-марафон начался в 10:00 в четверг, 10 октября. Он продолжался более 14 часов.

В ходе мероприятия глава государства встретился с 300 представителями средств массовой информации со всего мира.

В течение марафона журналисты задавали вопросы в основном о давлении президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом на президента Украины, подписание "формулы Штайнмайера", прекращение войны на Донбассе, кадровые назначения.

Также Зеленский ответил на вопрос, когда состоится встреча лидеров "Нормандского формата", о возможной встрече с президентом Российской Федерации Владимиров Путиным. О местных выборах, о главе Офиса президента Андрее Богдане и тарифах на коммунальные услуги.

Теги: #зеленский #украина #марафон #завершение
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