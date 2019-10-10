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22:02 10.10.2019

Министр культуры Бородянский предложил внедрить уголовную ответственность для СМИ за искажение информации

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Министр культуры Бородянский предложил внедрить уголовную ответственность для СМИ за искажение информации

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский предложил внедрить уголовную ответственность за сознательное искажение общественного мнения в СМИ.

"Это уже, в принципе, более серьезная ответственность, - когда люди за деньги искажают общественное мнение. Сегодня нет за это ответственности, но мне кажется, что необходимо вообще ввести такой критерий, при котором за такие вещи будет наступать уголовная ответственность", - сказал Бородянский в интервью "Радио Новое время".

Он отнес к этому определению манипуляции, создание и управление ботофермами, распространение "фейков" и искажение информации.

Теги: #сми #уголовная_ответственность #бородянский #манипуляция
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