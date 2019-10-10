События

21:49 10.10.2019

Через Львовскую таможню в Украину ввозили крупные партии брендовой одежды под видом секонд-хенда

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Через Львовскую таможню в Украину ввозили крупные партии брендовой одежды под видом секонд-хенда

Сотрудники СБУ и ГБР разоблачили противозаконную схему ввоза брендовой одежды в Украину через один из таможенных пунктов Львовской таможни, сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области.

"Оперативники СБУ и следователи ГБР под процессуальным руководством Генпрокуратуры установили, что предприниматели-импортеры ввозили товары из ЕС под видом секонд-хенда. Ориентировочная стоимость каждой ввезенной партии составляла не менее 400 тысяч долларов США", - указано в сообщении.

Как указано в сообщении, предприятие-импортер заказывало брендовую одежду из стран Европы, но в момент доставки на таможню «для прохождения таможенного осмотра неожиданного "превращается" в секонд-хенд.

"Одежда попадала на украинский рынок без уплаты соответствующих таможенных платежей. Вследствие чего государство испытывала убытки минимум на миллион гривен с каждой партии товара", - указано в сообщении

Также, поданным СБУ, что грузовики, которыми везли товар по фиктивным документам, пересекали границу через пункт пропуска "красным коридором" и только в смену отдельных должностных лиц таможенного поста.

По предварительной версии следствия, служащие таможни, по договоренности с организаторами незаконной переправки товара, организуют беспрепятственное прохождение таможенных процедур. Они не применяют необходимые формы таможенного контроля, не принимают меры контроля в отношении импортируемых товаров при пересечении государственной границы Украины на основании ложных сведений, внесенных в ГТД.

"Сейчас проходят обыски на Львовской таможне ДФС, а именно на пункте пропуска, таможенных постах и в отделах таможенного оформления, а также по месту жительства ее должностных лиц. Кроме того, следственные действия проводятся в Киевской, Львовской, Тернопольской и Днепропетровской областях по адресам деятельности предприятий-импортеров, месту жительства их руководителей, а также организаторов противоправной схемы. Во время 40 обысков следователи ГБР документируют причастность фигурантов дела к противоправной схеме", - указано в сообщении пресс-службы управления СБУ во Львовской области.

 

Теги: #львов #одежда #сбу
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