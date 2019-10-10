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21:34 10.10.2019

Зеленский на вопрос о цене литра молока: я его не пью, а вот хлеб покупаю гречаный в магазине Good Wine

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Зеленский на вопрос о цене литра молока: я его не пью, а вот хлеб покупаю гречаный в магазине Good Wine

Президент Украины Владимир Зеленский отметил на вопрос, который в свое время вызвал затруднение у премьера Великобритании Бориса Джонсона, о цене пинты молока.

"Я очень редко хожу в магазин. У меня зарплата 20 тыс. грн, и я не пью молоко. И, честно говоря, я нахожусь на обеспечении государства. У нас никто не пьет молоко. Я могу вам сказать, сколько я плачу за хлеб. Я покупаю хлеб гречаный. Покупаю его редко, потому что мне нельзя его есть. Покупаю в магазине Good Wine. Знаю, что в целом хлеб стоит от 15 до 24 грн. Я покупаю за 25-30 грн, разный хлеб", - сказал он в ходе пресс-марафона в четверг в Киеве.

Зеленский добавил, что покупает в магазине воду, вино. "Люблю сыр к вину. Килограмм сыра стоит 58 грн, это тот сыр, который я люблю. Могу себе позволить это купить", - рассказал он.

На предложение сходить в "обычный магазин" Зеленский ответил, что он - "обычный человек".

Зеленский отметил, что ему важно, сколько люди уделяют времени своим детям. "У меня - когда они спят. Это то время, что я на них могу потратить", - сказал он.

Зеленский отметил, что его супруге Елене нелегко быть в новом статусе, но она ему помогает, хотя л он "забрал у нее комфорт".

Теги: #зеленский #продукты
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